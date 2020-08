Danni all’impianto di compostaggio l’amministrazione chiede più attenzione alla differenziata

L’amministrazione comunale di Castelvetrano lancia un appello alla cittadinanza a seguito dell’incendio che Ieri ha fortemente danneggiato l’impianto della Trapani Servizi, ove anche Castelvetrano conferisce la frazione di rifiuto indifferenziato. L ‘impianto è stato posto fuori servizio da un gravissimo incendio. Ora che, grazie a voi cittadini, è migliorata la qualità dei rifiuti e si sono evitati i respingimenti della Trapani Servizi, vi chiediamo un ulteriore sforzo. Per consentire alla ditta Sager Ecoburgus di superare anche questa difficoltà, chiediamo a tutti di collaborare spingendo sulla separazione dei rifiuti e riducendo così il quantitativo complessivo di indifferenziato da conferire per quanto ancora è possibile.

Viste le risposte positive avute finora dalla nostra utenza, ringraziamo in anticipo tutti i cittadini per la preziosa collaborazione in un momento così delicato e anche perchè Castelvetrano abbia il giusto posto nelle classifiche ambientali. …









Leggi la notizia completa