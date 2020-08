Da Mazara a Salemi, borse lavoro per ex detenuti e tossicodipendenti

Parte per il secondo anno il progetto “Insieme con dignità – Supporto all’inserimento lavorativo”.

Un progetto che si realizza nelle zittà di Mazara, Salemi, Vita e Gibellina e che servità a reintegrare nella società, attraverso borse lavoro, persone in difficoltà come tossicodipendenti ed ex detenuti. Sono in totale 50 le borse lavoro che verranno assegnate a persone che saranno impegnate in un’attività programmata per due semestralità. Si tratta di 5 giorni di lavoro a settimana, per tre ore al giorno. Le attività in cui saranno impegnati i destinatari delle borse lavoro vanno dalla manutenzione ordinaria del verde pubblico, alla pulizia delle strade, alla manutenzione degli edifici pubblici. Attività importanti per reinserire nel mondo del lavoro persone con un passato difficile che vogliono lasciarsi alle spalle.









Leggi la notizia completa