Coronavirus. Marsala prima per contagi. Ma in provincia meno positivi. A Trapani la nave quarantena

Marsala guida la classifica dei contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani. E’ la città con più positivi, e quella in cui si registrano la metà dei casi in tutta la provincia.

Sono sette i positivi al Covid a Marsala, e 14 in tutta la provincia di Trapani. Il bollettino di ieri ha fatto registrare 8 guariti ma anche tre nuovi positivi al Coronavirus in provincia.

7 casi si registrano a Marsala, che diventa la città con più contagiati, con un nuovo positivo rispetto a venerdì. Trapani scende a 1 positivo (era a 6), Alcamo 2, Valderice 1, Calatafimi 1. Nel report dell’Asp ci sono anche i due nuovi positivi di Mazara del Vallo.

Oltre ai 5 di Trapani si registrano due guariti ad Erice e uno a Paceco.

Dall’inizio dell’emergenza i casi di Coronavirus in provincia di Trapani sono stati 159, di cui 5 decessi, 138 guariti, e 14 attualmente contagiati. I positivi sono asintomatici …









