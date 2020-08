“Colpevoli di sognare”, l’inedito della giovane Aurora di Nino

“Colpevoli di sognare” è il titolo del primo inedito scritto e arrangiato dalla sedicenne castelvetranese Aurora di Nino. Il brano, pubblicato su tutte le piattaforme musicali il 23 agosto e tramite videoclip su YouTube il 26 agosto, racconta l’esperienza della giovane cantante tra le difficoltà di potersi esprimere liberamente attraverso la musica in una società in cui troppo spesso si è vittime del pregiudizio.

Aurora frequenta il terzo anno del liceo delle scienze umane e studia canto da quattro anni alla The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo a Mazara del Vallo con gli insegnanti Federica Lamberti e Angela Giattino. Seppur giovanissima, Aurora conta la partecipazione a diversi concorsi canori tra cui: Je so pazzo, Festival Show, il Cantagiro, classificandosi sempre ai primi posti. «La passione per il canto è sbocciata in me quando ero piccola. Per me è come un …









Leggi la notizia completa