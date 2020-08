Capo Feto, incontro ravvicinato con degli squali da parte di un giovane sub marsalese

Momenti di paura nelle acque antistanti La riserva di Capo Feto, tra Petrosino e Mazara del Vallo, per due sub marsalesi Massimo e Benjamin Romeo, padre e figlio, che nel pomeriggio di venerdì 27 agosto avrebbero avuto un incontro ravvicinato ed inaspettato con un branco di squali.

Riportiamo quanto Benjamin Romeo a raccontarlo a Enzo Amato della testata di Marsala Live.

“È stata un’esperienza traumatica. Fin da piccolo sono sempre andato a pescare, già a 6 anni ero completamente innamorato del mare e di questo mondo. Venerdì sono andato con mio padre per la classica pesca amatoriale, a Capo Feto, con la barca. Verso le ore 18, mentre che pescavamo, mi sono ritrovato accerchiato – inaspettatamente e con grande sorpresa – da tantissime ‘ricciòle’, pesci troppo buoni. Così ho sparato a quella più grossa, di circa 5 kg, con il fucile …









Leggi la notizia completa