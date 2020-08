[Campionato Italiano Rally Terra] San Marino Rally, decisione dei Commissari Sportivi: Paolo Andreucci escluso dalla classifica

REDAZIONE – Il Collegio dei Commissari Sportivi decide di escludere dalla classifica del 48°San Marino Rally la vettura n.1 del concorrente Paolo Andreucci, per la non conformità tecnica della vettura segnalata nel verbale 3 del Commissario Tecnico Delegato. Nel particolare: passaggio di aria flangia aspirazione.

È stata quindi modificata la classifica finale di gara, escludendo l’equipaggio n.1 Andreucci P.-Pinelli F. sulla Citroen C3 R5 in questione.

Il concorrente ha preannunciato che sfrutterà il suo diritto di ricorrere in appello.

Si allega Decisione del Collegio dei Commissari Sportivi 5.4 e la Classifica Finale Ufficiale post esclusione.

NOTA: La classifica finale del rally, prima di questa esclusione, vedeva Paolo Andreucci chiudere al traguardo in terza posizione assoluta.

Allegati

Decisione 5 dei Commissari SportiviClassifica Finale Doc 5.4









Leggi la notizia completa