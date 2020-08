Bimbo scappa di casa e carponi attraversa l’autostrada trafficata: salvato (Video)

Girava a carponi in pigiama sull’autostrada trafficata in pieno giorno. Per fortuna alcuni automobilisti hanno visto quel piccolo passante. Il mini-fuggiasco, appena 2 anni, è evaso di casa mentre i genitori erano occupati in altre faccende. E’ sgattaiolato dalla porta aperta ed ha attraversato completamente, da destra a sinistra, una parte della carreggiata, a doppia corsia, di un’autostrada trafficata. Gli automobilisti di passaggio che hanno assistito increduli alla scena si sono precipitati a salvare il piccolo che era infreddolito nel suo pigiamino, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dopo che un camion ed un’auto si sono fermati, formando un muro di sicurezza dai veicoli che sopraggiungevano. Mezz’ora dopo il piccolo è stato riportato a casa. La vicenda si è conclusa con un abbraccio e qualche lacrima liberatoria. L’intera scena è stata ripresa da una …









