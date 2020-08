A Castellammare si distribuiscono i kit per la raccolta rifiuti

L’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo informa che la distribuzione dei kit per i rifiuti è ancora in corso in vista della partenza del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti previsto per ottobre.



Il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti che prevede numerose novità tra le quali proprio il ritiro dell’immondizia solo negli appositi contenitori.



«Invitiamo chi non lo ha ancora fatto a ritirare, ogni sabato nell’ex mattatoio, i contenitori per la nuova raccolta dei rifiuti con partenza prevista ad ottobre. A causa dell’emergenza Covid- 19 abbiamo dovuto interrompere la distribuzione dei kit e rimandare la partenza del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta – spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate-. Ricordiamo che la ditta Agesp si è aggiudicata la gara che prevede un netto cambio …









