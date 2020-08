Tempestivo e decisivo intervento del Corpo Forestale e di S.O.S. Valderice nell’incendio divampato a Rio Forgia. A supporto dei mezzi di terra anche un elicottero che, con svariati sganci, è risultato fondamentale per evitare che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Nel video allegato, la diretta delle operazioni di spegnimento.

The post VIDEO – Incendio a Rio Forgia, ecco le operazioni di spegnimento riprese da vicino first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa