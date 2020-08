Un incendio distrugge l’impianto per i rifiuti di Trapani 

Un incendio divampato in un terreno di sterpaglie ha raggiunto l’impianto di compostaggio Belvedere a cavallo tra i comuni di Trapani e Paceco.

Le fiamme hanno aggredito due capannoni. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri.

I danni sono gravi, secondo quanto dichiara l’assessore regionale ai rifiuti, Pierobon: “Ho appena ricevuto una notizia che ci fa infuriare e ci amareggia. Un incendio è divampato nell’impianto della Trapani Servizi di contrada Belvedere e pare abbia praticamente distrutto il Tmb, che serve a trattare i rifiuti in ingresso in discarica. Ci siamo attivati immediatamente assieme al direttore Foti per trovare soluzioni ed evitare che ci siano ripercussioni sul sistema a livello regionale. Sono in contatto con le Istituzioni e le forze dell’ordine. Vogliamo andare fino in fondo. Senza tirare conclusioni affrettate, prendiamo atto che ancora una volta, nel fine settimana, …









