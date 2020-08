Trapani, si presentano i progetti per riqualificare l’ex Mattatoio e il litorale nord

Si svolgerà martedì 8 settembre 2020 ore 18:00 presso il giardino della Chiesa di San Giovanni, via della Pace n.34 alla presenza di S.E. il Vescovo di Trapani Monsignor Fragnelli e del Prefetto di Trapani dr Ricciardi, un incontro di presentazione del progetto preliminare per la riqualificazione dell’ex Mattatoio comunale (via Erice) e dei programmi di sviluppo – riqualificazione dell’intero litorale Trapani nord.

“L’incontro – dichiara il sindaco Tranchida – è finalizzato al confronto con i cittadini, gli ordini professionali e altri stakeholder sull’attuazione del programma di governo che prevede azioni di inclusione e innovazione sociale con la riqualificazione dell’ex Mattatoio facendolo diventare simbolo di rinascita a ridosso di un quartiere “emarginato” grazie alla realizzazione di un grande cantiere culturale, un vero e proprio “community hub”, che possa ospitare spazi di co-working, laboratori e fab-lab, …









