Trapani, a Torre di Ligny adesso è allarme furti 

Adesso è allarme. Non più casi isolati, episodi sporadici, incursioni saltuarie. Ma una vera e propria azione sistematica che tiene in apprensione residenti e turisti. Due furti sono stati messi a segno nell’arco di 24 ore nella zona di Torre di Ligny a Trapani.

Prima i “soliti ignoti” si sono impossessati di una bici.

Poi, nel pomeriggio, un altro “colpo”. I ladri hanno alzato il tiro, rubando il borsone di un bagnante. La sacca conteneva portafogli, documenti ed effetti personali. L’uomo, un ex agente della polizia penitenziaria in pensione, stava facendo il bagno. Quando é ritornato a riva, l’amara scoperta: del borsone nemmeno l’ombra. Al malcapitato non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Ma ora nella zona è allarme. Residenti e turisti invocano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine per tenere alla larga i malintenzionati. Altri furti sono stati messi a segno anche sul lungomare Dante …









