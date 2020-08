Tamponamento lungo la strada provinciale 18. Ad essere coinvolti, pochi minuti fa, un’auto e un autocarro con cisterna. Secondo quanto appreso, la Citroën C3 stava effettuando un’operazione di sorpasso quando l’autobotte stava svoltando in direzione Rio Forgia, a Lido Valderice. L’impatto è stato inevitabile: solo tanta paura fortunatamente per le persone coinvolte nel sinistro. Danni registrati in entrambi i mezzi.The post Tamponamento sulla SP18, auto contro autobotte first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









