Stagione degli incendi in Sicilia: 2700 ettari di territorio in fumo

Tutti gli anni in estate la Sicilia diventa “rovente”. La vicinanza al continente africano e il sole cocente contribuiscono a far raggiungere sull’isola temperature considerevoli, ma in questo caso l’aggettivo rovente si riferisce agli incendi largamente diffusi durante la stagione e non al clima arido. Quest’anno il corpo dei Vigili del Fuoco in Sicilia ha registrato da metà giugno fino ad oggi più di 8mila interventi e, a causa degli incendi, sono andati in fiamme più di 2700 ettari di territorio custode di importanti tracce di macchia mediterranea o, talvolta, di coltivazioni agricole.

Numerosi anche gli interventi in cui è stato necessario l’intervento dei famosi ” Canadair “ per domare le fiamme e mettere in sicurezza nel minor tempo possibile le zone abitate che altrimenti sarebbero state travolte dalle fiamme anche a causa dei forti venti di scirocco …









