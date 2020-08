“Sorella sanità”. Rischia i domiciliari il deputato regionale Carmelo Pullara

Potrebbe finire agli arresti domiciliari il deputato regionale Carmelo Pullara, coinvolto nell’inchiesta “Sorella Sanità” che ha visto, tra gli altri, l’arresto dell’ex manager dell’Asp di Trapani Fabio Damiani.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha accolto l’appello della procura e ha ordinato gli arresti domiciliari per l’esponente dei Popolari e Autonomist. Per lui l’accusa è di turbativa d’asta. Si sarebbe adoperato negli appalti per le forniture a ospedali e aziende provinciali con un volume d’affari delle gare di oltre 600 milioni di euro.

Pullara si è detto sereno e deciderà di ricorrere in Cassazione, quindi, al momento non va ai domiciliari.









