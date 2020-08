Sono nate le tartatughine di Alcamo Marina

Alle ore 22:30 circa del 20 agosto 2020 sono nate le prime tanto attese tartarughine del nido sito ad Alcamo Marina in zona Battigia.

Dopo diversi giorni dalla deposizione delle uova ad Alcamo Marina presso la zona Battigia sono nate le prime tartarughine della specie Caretta Caretta, sul posto gia dai primi minuti si sono riversate numerose persone che, rispettando le dovute distanze e norme antiCovid e soprattutto rispettando i consigli degli esperti per non compromettere in alcun modo la schiusa, hanno assistito con gioia all’evento.

Questa vicenda della deposizione delle uova e poi della successiva schiusa avvenuta ad Alcamo Marina è la dimostrazione della forza della natura. Una tartaruga che decide di deporre proprio in una spiaggia molto frequentata ovvero la Battigia, è chiaro che la scelta del luogo è puro caso però è interessante notare che,malgrado il covid e i problemi economici, il nido ha …









Leggi la notizia completa