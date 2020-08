Sicilia: la dimettono dall’ospedale, arriva a casa e muore il giorno dopo 

Muore il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale Buccheri La Ferla.

La tragedia è avvenuta a Palermo e adesso sarà l’autopsia a stabilire se dietro il decesso della 58enne Provvidenza Mirisola, ci sia un caso di malasanità, come sostengono i familiari che hanno presentato un esposto-denuncia, o una tragica fatalità.

La donna era andata al pronto soccorso, dove era stata curata e dimessa in giornata; poi in meno di 24 ore l’improvviso aggravarsi, fino alla morte. Al Buccheri La Ferla è scattata l’inchiesta e tre medici in servizio al pronto soccorso sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in omicidio colposo.









Leggi la notizia completa