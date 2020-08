Da stamattina non si hanno più notizie della 26enne Rosanna Vutano, residente in contrada Ciancio. La giovane, alta un metro e 66 centimetri, di corporatura robusta, ha fatto perdere le proprie tracce o avrebbe perso l’orientamento. Rosanna Vutano, che due anni fa si era già allontanata da casa, oggi era vestita con un prendisole di colore nero con fantasie bianche e scarpe da ginnastica bianche.

Chi avesse notizie della giovane può contattare i centralini di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ecc.



Nino Guercio – Capo Ufficio StampaThe post Si cerca una giovane 26enne che si è allontanata da casa, si tratta di Rosanna Vutano first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa