Museo del Satiro Mazara del Vallo: apertura serale 29 e 30 agosto

Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria

MUSEO DEL SATIRO

Avviso e comunicazioni

In continuità e in incremento dell’offerta culturale data dal parco archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria, unito all’iniziative che stanno contribuendo alla valorizzazione di tutti i siti afferenti di cui si compone, si comunica che SABATO 29 e DOMENICA 30 agosto è stata disposta l’apertura serale del Museo Satiro di Mazara del Vallo .

Gli orari di apertura sono i seguenti

Apertura ore 21.00

Chiusura ore 24.00

Ultimo ingresso ore 23.30

Il Museo osserverà gli orari normali antimeridiani e pomeridiani con chiusura alle ore 19.45

