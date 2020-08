Migranti, l’Aurelia al porto di Trapani. Sbarchi a Marsala 

La nave Aurelia è arrivata al porto di Trapani. E’ la nave della Snav noleggiata dal governo per svuotare l’hotspot di Lampedusa. A bordo ci sono 273 persone. Di queste 70 sono positive al coronavirus, in isolamento e sotto osservazione. Ieri la nave è stata al molo Ronciglio, quasi tutto il giorno, per fare rifornimento di carburanti e viveri, e per altre operazioni tecniche, con l’aiuto della Guardia Costiera e la collaborazione delle forze dell’ordine. Adesso è in rada, di fronte al porto

Oggi soffia forte il vento di scirocco e il mare è mosso, ma la bella giornata di ieri ha favorito altri sbarchi clandestini di migranti dalla Tunisia. Ieri due gruppi di persone sono arrivate a Marsala, toccando la costa di Capo Boeo e, un po’ più distante, di Salinella, ma sempre nel centro di Marsala. Lo sbarco è avvenuto sul far del tramonto. Gli uomini a bordo …









Leggi la notizia completa