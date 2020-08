Mazara, si aggiunge un altro caso positivo al Covid-19

«Si aggiunge un altro caso all’elenco dei positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ore. Il soggetto in questione è asintomatico, sta bene ed è in isolamento domiciliare. Vi ribadisco ancora una volta, il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia di un altro caso di contagio da Covid-19 a Mazara del Vallo.









