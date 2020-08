Marsala, elezioni: ecco i primi simboli. Le indiscrezioni sugli assessori

Prendono forma le liste per i candidati al consiglio comunale di Marsala. I simboli delle liste civiche sono pronti per essere depositati, il Movimento VIA ha tre liste con tre simboli, che pubblichiamo in anteprima assoluta.

Si tratta di “Un’altra Marsala” collegata al simbolo depositato all’ARS Idea Sicilia, che fa capo ai Popolari e Autonomisti, poi c’è la lista “Marsala al VIA” che è collegata con il gruppo ARS “Ora Sicilia al centro”, infine la lista “Marsala Città Punica-VIA” con il simbolo del PSI.

Si tratta di tre liste sulla carta molto competitive. C’è la lista di Michele Gandolfo, che non sarà candidato al consiglio comunale, che vede in campo molti volti giovani e professionisti, segue la lista di Antonio Vinci che, oltre ad essere candidato al consiglio, ha schierato Letizia …









