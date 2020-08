Lo hanno fatto apposta. Ecco i danni alla rete idrica di Trapani 

Lo hanno fatto apposta. La rete idrica a Trapani è saltata non per un guasto, ma per un atto predeterminato di qualcuno. Ne è convinto il Sindaco Giacomo Tranchida.

Dalle immagini che pubblichiamo, secondo il Sindaco, si evincono chiaramente sulla superficie della condotta, le tracce di attrito e successivo sfondamento causato da benna meccanica che dolosamente ha provocato il grave danno alla conduttura comunale, lasciando a secco la città in questi giorni in pieno d’agosto.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

“La Città di Trapani è parte lesa – dichiara il Sindaco Tranchida – l’acqua è vita e quando manca si fa “mala vita”… dunque sconti per nessuno”.

Oggi si proverà ad assicurare la distribuzione nel centro storico e nei giorni a seguire nelle frazioni e poi nuovamente su Trapani nuova. È ovvio comunque che nonostante









