L’ex magistrato Ingroia si candida a sindaco di Campobello

*Il Comitato “Cambiamo Campobello” ritiene che è giunto il momento di dare ai cittadini una vera alternativa per le prossime elezioni amministrative di Campobello con un candidato Sindaco e una lista civica che diano un forte segnale di cambiamento e di avvicinamento fra cittadini e amministrazione municipale, mai così assente e distante come in questi ultimi anni.

Il progetto “Cambiamo Campobello” è il frutto della compartecipazione condivisa di vari movimenti civico-politici, associazioni, comitati spontanei di cittadini ad un medesimo progetto civico e di cambiamento di Campobello per fare risorgere dalle ceneri il nostro territorio.

Da quando abbiamo fatto conoscere il nostro progetto sempre più cittadini, associazioni e movimenti si sono avvicinati a noi, e il progetto cresce giorno dopo giorno.

E’ arrivato il momento di concretizzare questo impegno collettivo di cambiamento e dare ai cittadini di Campobello ciò che meritano! Ecco …









Leggi la notizia completa