Lavora in nero, ma la famiglia prende il reddito di cittadinanza. Denunciato meccanico di Partinico

I Finanzieri della Compagnia di Partinico, nel corso di un ordinario intervento eseguito presso un’officina meccanica sita in Balestrate, hanno individuato 1 lavoratore in nero inserito in un nucleo familiare risultato percettore del reddito di cittadinanza.

Trascorsi i 30 giorni dalla constatazione dell’impiego irregolare, i Finanzieri dopo aver verificato l’omessa comunicazione all’INPS della variazione della propria situazione lavorativa e reddituale, effettuavano un nuovo accesso presso il datore di lavoro dove veniva accertato che il soggetto in questione continuava a prestare la propria opera lavorativa all’interno dell’officina.

Per tale motivo, le Fiamme Gialle hanno proceduto a sequestrare la carta prepagata intestata al coniuge – V .C. cl. ’74 – sulla quale venivano corrisposte le somme del reddito di cittadinanza destinate al nucleo familiare, denunciando quest’ultimo alla Procura della Repubblica di Palermo, per l’ipotesi di reato di …









Leggi la notizia completa