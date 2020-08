Incendio tra Valderice e Custonaci. Preso il piromane 

Come nelle previsioni, oggi è stata una giornata di gravi incendi in Sicilia. Soffia lo scirocco e le condizioni per piromani e criminali sono ideali. Un incendio ha distrutto l’impianto dei rifiuti di Trapani, in Contrada Belvedere. E’ un impianto che serve diversi Comuni, e l’incendio mettere a rischio la raccolta rifiuti in diverse zone della Sicilia, come ha sottolineato anche l’assessore Pierobon.

Ma c’è stato un secondo incendio, questa volta tra Valderice e Custonaci e in particolare tra le località di Forgia e Cornino. Il fronte dell’incendio è stato molto ampio, con il fumo visibile da molto lontano, tanto che diverse segnalazioni sono giunte alla redazione di Tp24.

La notizia è che intorno alle 17 e 30 di oggi, 29 Agosto, la polizia è riuscita a rintracciare l’autore dell’incendio, un giovane, che è stato fermato dagli agenti. Seguiranno aggiornamenti.

L’incendio ha richiesto l’intervento anche dei volontari di Sos …









Leggi la notizia completa