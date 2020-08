I due fratelli di Mazara positivi al coronavirus e il loro appello 

Sono due fratelli i nuovi casi di positività al coronavirus scoperti a Mazara del Vallo (cliccando qui potete leggere la situazione aggiornata).

Sono stati loro stessi, in queste ore, a contattare la loro rete di conoscenti per comunicare la situazione. “Stiamo tutti bene, i nostri genitori non presentano sintomi – scrivono – e fin da subito ci hanno messo in quarantena”. I due hanno un unico sintomo: la mancanza di gusto e olfatto, non sentono cioè più nè odori, nè sapori, uno dei segni più evidenti del Covid – 19.

Uno dei due fratelli lavora all’estero, ed è ripartito per Doha, dove è stato messo in quarantena in un albergo sotto stretto controllo sanitario.

Per l’altro fratello, invece, geometra in un’ azienda di Mazara, è stato attivato il protocollo dell’Asp di Trapani per risalire ai suoi contatti. “Non credete alle voci di corridoio …









