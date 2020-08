Gravissimo incendio al Rio Forgia, decine di mezzi per spegnere le fiamme

A poche ore dall’incendio del Capannone della Trapani Servizi, altre fiamme stanno interessando – dalle ore 14 secondo gli abitanti della zona – il territorio tra Lido Valderice e Cornino.

Si aspettano gli interventi delle autorità predisposte.

Tanta vegetazione sta andando in fumo e raggiungere il territorio è poco possibile poiché le strade sono già annerite.

Le fiamme, che stanno al momento aumentando, sono al di sotto del ponte che porta allo svincolo per la località di Cornino.

Gli abitanti della zona, inoltre, stanno iniziando ad aiutare a spegnere le fiamme con l'aiuto delle proprie pompe d'acqua.









