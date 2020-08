Grave incendio nei capannoni della Trapani Servizi, danni ingentissimi

Incendio in contrada Belvedere, nel territorio tra Trapani e Paceco. A fuoco un capannone della Trapani servizi; l’impianto di compostaggio interessato infatti sarebbe quello relativo ai rifiuti dell’umido. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata e la nube si è sparsa per tutto il territorio.

Non sono le uniche fiamme divampate: sempre stamattina infatti, un altro rogo è divampato in località Biro. Strade interrotte e traffico a rilento con code chilometriche da e per San Vito Lo Capo.









