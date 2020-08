Giuseppe Scaduto è il nuovo segretario provinciale della Uilpa Polizia Penitenziaria

Il 53enne, pacecoto Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria, con quasi 30 anni di servizio sulle spalle, è il nuovo segretario provinciale della UILPA Polizia Penitenziaria, che affiancherà la struttura composta da Giuseppina Graceffa, Salvatore Badalucco e da Ignazio Carini.

Giuseppe Scaduto da sempre militante alla UIL, ha iniziato da semplice iscritto, per poi seguire un percorso di crescita sindacale che lo ha posto al vertice della struttura trapanese.

“Sono orgoglioso – dichiara il neo segretario provinciale – di questo prestigioso riconoscimento che cercherò di onorare al meglio, per il bene dei colleghi tutti, senza distinzione di colore sindacale, perché il concetto dell’unitarietà di intenti deve essere un presupposto reale e non astratto”.

“Inoltre – continua Scaduto- il mio interesse sarà quello di migliorare i le condizioni di lavoro di tutti, ma ovviamente credo necessario, considerato che opero da sempre …









Leggi la notizia completa