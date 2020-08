Giambrone: “Il Paese non riparte, se non riparte la cultura”. Con Massimo Bray oggi a Marsala

Questo pomeriggio alle ore 18.30, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, Massimo Bray presenta il suo nuovo saggio Alla voce Cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro (Manni Editori). Con l’autore conversa Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo. L’evento, realizzato in collaborazione con l’History & Politcs Summer School, sarà un’anteprima della quarta edizione del festival 38° parallelo – tra libri e cantine.

Per anticipare alcuni temi della conversazione di oggi, abbiamo chiesto a Francesco Giambrone di parlarci dell’impegno culturale del Teatro Massimo in questi tempi di crisi. Per capire se esiste o no una exit strategy.

Vorrei cominciare chiedendole come avete superato i mesi di lockdown e quanto è stato difficile ripartire.

Siamo usciti fuori dal lockdown pieni di incertezze, non riusciamo a programmare con serenità, non abbiamo un orizzonte temporale chiaro. Sappiamo che …









