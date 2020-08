Fuoco al Parco Archeologico di Selinunte. Dieci ettari di macchia mediterranea in fumo

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina all’interno del Parco Archeologico di Selinunte sul versante Triscina nella zona della necropoli selinuntina meglio nota come Malophoros. Circa 10 ettari di macchia mediterranea e di canneto sono stati travolti dalle fiamme che sono state arginate grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco che hanno inviato pattuglie sia da Mazara del Vallo che da Castelvetrano e dal Corpo Forestale di Castelvetrano. Le fiamme ha reso necessario anche l’intervento di un Canadair e di un elicottero che hanno lavorato per circa quattro ore per domare l’incendio, che veniva alimentato dai forti venti di scirocco che oggi hanno battuto l’area. Non è nota la natura dell’incendio, ma già altre volte nel recente passato si erano verificati altri episodi che avevano interessato l’area archeologica.

