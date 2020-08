Diego Pipitone, il “reuccio” di San Giuliano. Ecco come hanno tentato di ucciderlo

I pregiudicati e i mafiosi di Trapani e dintorni quando si raccontavano la storia di quell’agguato la dipingevano come quella scena del film Scarface, quando Tony Montana, crivellato di colpi, tenta di resistere alla raffica di proiettili. “Diego Pipitone? E’ una persona molto conosciuta e temuta a Trapani, per i suoi trascorsi penali e per aver subito anche un tentato omicidio”, diceva qualche mese fa agli inquirenti Pietro Cusenza, uno dei coinvolti nell’inchiesta antimafia Scrigno.

Diego Pipitone è un nome che i lettori di Tp24 hanno imparato a conoscere nei mesi scorsi per la nostra inchiesta “San Giuliano Criminale”, con la quale abbiamo raccontato come un gruppo di pregiudicati abbia avuto il controllo del consenso elettorale a Trapani ed Erice. E tra tutti Pipitone è certamente l’uomo più temibili, per il suo passato, per la sua condanna per omicidio alle spalle, per …









Leggi la notizia completa