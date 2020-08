Coronavirus, guarite 8 persone fra Trapani, Erice e Paceco

L’Asp di Trapani ha fornito il nuovo bollettino aggiornato alla data odierna relativo alla situazione Coronavirus in provincia di Trapani. Nel dettaglio, i positivi al Covid-19 sono scesi a 14 e sono così suddivisi nei vari comuni: Marsala 7, Mazara 2, Alcamo 2, Trapani 1, Valderice 1, Calatafimi-Segesta 1.

Rispetto a ieri, guarite 5 persone a Trapani, 2 ad Erice ed 1 a Paceco. Si registra invece un incremento dei casi a Marsala (+1) e Mazara (+2).









