Coronavirus. Casi a Mazara, verifiche a Pantelleria. Nuovo boom di positivi in Sicilia

A Pantelleria si sta cercando di andare a ritroso nei movimenti di un turista, di Caltanissetta, che è stato in vacanza sull’isola e, tornato a casa, ha scoperto di essere positivo al Coronavirus.

Il giovane è asintomatico, come abbiamo raccontato qui. Ha fatto il tampone il 26 Agosto. E’ stato a Pantelleria dal 16 al 21 Agosto in un Bed and Breakfast. I cinque giorni di tempo passati dal suo rientro a casa fino al tampone lasciano sperare che, magari, non ha contratto il coronavirus a Pantelleria.

“State tranquilli, non c’è niente di ufficiale. Vi informerò io appena ci sono novità” aveva detto il Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, a proposito della notizia di un giovane di Caltanissetta che era stato in vacanza a Pantelleria nei giorni scorsi e che è stato trovato positivo al coronavirus.

Il Sindaco, tanto per cambiare, non si è fatto più









