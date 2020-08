Castelvetrano, un murales per Don Meli

Un murale per Don Meli a Castelvetrano. E’ l’iniziativa dell’artista Fabio Ferrara, in arte Hira, per ricordare don Baldassare Meli, il prete degli ultimi, morto il 27 giugno scorso.

Nei giorni successivi alla scomparsa del parroco che ha dato una speranza alla comunità del quartiere Belvedere di Castelvetrano sono state avanzate diverse proposte per rendere omaggio a don Meli.

Tra queste quella di Fabio Ferrara che ha lanciato un appello per “donare” una parete di un edificio per realizzare un murale. All’appello ha risposto l’amministrazione comunale di Castelvetrano che ha concesso uno dei muri del centro polifunzionale di via Campobello, nel quartiere in cui ha lavorato don Meli.

«Ho deciso di realizzare questo murales per don Meli vedendo una sua foto che lo ritrae felice mentre guarda il lavoro degli “Amici del Colibrì” – spiega Hira a Castelvetranoselinunte.it– e, …









