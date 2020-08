Zoomafia. In Sicilia un indagato ogni 7 ore per maltrattamenti agli animali. I dati in provincia di Trapani

I crimini a danno di animali perpetrati in Sicilia sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio Zoomafia LAV, con il Rapporto Zoomafia 2020, alla sua ventunesima edizione, redatta da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio: ogni 12 ore in Sicilia, nel 2019, è stato aperto un procedimento penale per reati a danno di animali, con un indagato ogni 7 ore circa.

Corse clandestine di cavalli, combattimenti tra cani, macellazioni clandestine, uccisione di animali, traffico di fauna selvatica, pesca di frodo: sono alcuni dei crimini contro gli animali registrati in Sicilia. Il Rapporto rileva gli accadimenti relativi al 2019, ma non possiamo ignorare gli effetti della grave emergenza sanitaria causata dal Covid:“un’emergenza globale e senza precedenti che impone un approfondimento perché, se non adeguatamente gestita nella fase di ripresa post lockdown, può rappresentare un’ulteriore opportunità di espansione dell’economia criminale”, …









