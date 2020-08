Valderice, al via la terza edizione della rassegna musicale “Onda Festival”

Inizierà questa sera l’Onda Festival, la rassegna musicale organizzata dal Comune di Valderice e dall’Associazione Musicale “Rinoscky Music”.

Arrivato alla sua terza edizione, quest’anno il festival approderà al Teatro Comunale “On. Nino Croce” dopo il successo delle prime due edizioni a Lido Valderice.

La rassegna musicale – che si svolgerà oggi e domani – dà spazio ad artisti siciliani che hanno realizzato produzioni discografiche qualitative e che esportano il suono della Sicilia in Italia e nel mondo con entusiasmanti concerti.

Questa sera si esibiranno Alfio Antico e, successivamente, I Lautari.

Domani sera, invece, i protagonisti saranno Ivan Segreto e Arenaria.

L’ingresso sarà gratuito ma, per il rispetto delle norme anti contagio, avverrà solo dopo prenotazione al numero 388 566 2176.

C. C.









