Una raccolta fondi per l’Area marina protetta dello Zingaro

Una raccolta fondi per creare l’area marina protetta dello Zingaro.

E’ il progetto avvito dall’associazione Isvam di Palermo per tutelare non solo l’area a terra della riserva dello Zingaro ma anche il suo mare. L’obiettivo è raccogliere 90 mila euro per un anno di attività di comunicazione e tutela dell’area. Il progetto si può trovare su “GoFundMe”, la piatta crowdfunding americana a cui Isvam si è affidata per la raccolta fondi.

Ecco come l’associazione presenta il progetto.

Il progetto, per cui cerchiamo dei finanziamenti basati sulle donazioni liberali e di privati cittadini, riguarda il lavoro di volontariato utile a tutelare “Lo Zingaro “, meravigliosa riserva terrestre siciliana, e a sensibilizzare l ‘opinione pubblica e la classe politica affinché venga anche riconosciuta la sua specificità di area “vergine” e classificata come Area marina Protetta inglobando la costa caratterizzata dalla presenza della …









Leggi la notizia completa