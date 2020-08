Un anno esatto dall’invio delle carte al Ministero dell’Ambiente per ottenere un parere sulla ristrutturazione della ferrovia Trapani-Alcamo via Milo, chiusa dal 2013. La Sicilia occidentale e l’intera Regione attendono infatti un cenno da Roma dal 24 settembre 2019.

L’articolo Un anno per un parere e la tratta ferroviaria resta chiusa da 7 anni, nuovo scontro Palermo Roma sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa