Si conclude oggi la Summer School di Marsala con Massimo Bray e Liliana Segre

L’History & Politics Summer School, dopo un’intensa settimana di approfondimento scientifico con la partecipazione di prestigiosi relatori del panorama intellettuale italiano ed internazionale, giunge domani, venerdì 28 agosto, a conclusione.

L’iniziativa formativo-specialistica post-laurea diretta da Giorgio Scichilone e coordinata da Luana Alagna, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Università agli Studi di Palermo, e ha visto la partecipazione di oltre 40 iscritti che dal Brasile all’Inghilterra che si sono collegati su piattaforma per assistere alle diverse lezioni.

A chiudere i lavori sarà Massimo Bray, Direttore generale della Treccani, in un evento aperto al pubblico che si terrà a San Pietro-Sala Conferenze a partire dalle 18:00. Previsto anche il saluto in video conferenza di Liliana Segre.

L’evento sarà trasmesso in diretta YouTube al seguente canale: https://www.youtube.com/channel/UCMM8cOGlpXh6XJ_HlaXea8g









