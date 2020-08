San Vito Lo Capo. Lotta al commercio abusivo: sequestri e sanzioni

REDAZIONE – I Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo, congiuntamente alla Polizia Municipale, Capitaneria di Porto e alla Delegazione di Spiaggia, hanno effettuato, nella giornata di ieri, un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della vendita di prodotti contraffatti ed all’esercizio del commercio abusivo.

I controlli, effettuati sul lungomare della nota località turistica hanno permesso di controllare numerosi venditori ambulanti, sanzionandone ben 5 (di cui solo uno italiano) per le violazioni della normativa di settore, introdotta con apposita legge regionale del 1995 e delibera comunale di quest’anno.

Sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di euro 1.500 circa e sequestrati vari articoli commerciati abusivamente (capi di vestiario ed articoli da mare) per un valore di euro 3.000 circa.

Ai cinque ambulanti, inoltre, è stato notificato l’ordine di allontanamento (c.d. “daspo urbano”, introdotto da una recente normativa del 2017) per 48 ore, rientrando San …









