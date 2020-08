La lunga odissea del Polo tecnologico di Castelvetrano potrebbe essere finalmente giunta al termine. In questi giorni, infatti, la società “Trapani servizi” ha messo a bando la gara per il servizio di compostaggio dell’umido, mediante un sistema impiantistico mobile per la produzione di compost. La gara che andrà in scadenza il prossimo 15 settembre prevede un importo a base d’asta pari a 921.935,21. Se l’operazione andrà in porto, oltre a far ritornare alla funzionalità un impianto costato decine di milioni di euro, e da tempo abbandonato, consentirebbe di risolvere il problema dello smaltimento dell’organico per i comuni della provincia di Trapani con una capacità di abbancamento quotidiana pari a 100 tonnellate.The post Pubblicato il bando per il compostaggio dell’umido, il polo tecnologico di Castelvetrano verso la riapertura first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, …









