Provincia di Trapani, forte Scirocco in arrivo ed allerta rossa per rischio incendi

Il dipartimento regionale della protezione civile ha emesso l'allerta rossa per rischio incendi in provincia di Trapani e Palermo per la giornata di domani. Si prevedono, infatti, forte raffiche di Scirocco che potranno toccare i 50 km/h. Le temperature, proprio per effetto del caldo vento proveniente da Sud-Est, saranno in deciso aumento fino a 36/38 gradi. Mari da mossi a molto mossi.









