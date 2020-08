Operazione Waterfront, dissequestrati i beni dell’alcamese Andrea Amato

Dissequestrati i beni e il complesso societario di Andrea Amato, imprenditore 61enne di Alcamo.

Amato a maggio è risultato tra gli indagati nella maxi operazione chiamata “Waterfront” portata a termine dalla Guardia di finanza con una serie di arresti in diverse regioni italiane e sequestri di beni e imprese per oltre 103 milioni di euro.

Nel mirino della Dda di Reggio Calabria, i profili “imprenditoriali” della cosca Piromalli, attiva nella Piana di Gioia Tauro.

Gli accertamenti hanno messo in luce un cartello criminali in cui rientrano imprenditori e funzionari pubblici ed era diretto a pilotare gli appalti, nonché ad agevolare le cosche di ‘ndrangheta.

E tra i 75 indagati figura anche Amato, 61 anni. Per lui è stata applicata la misura dell’interdizione dall’attività d’impresa per un anno. Ed è scattato il sequestro della sua azienda, Amato Costruzioni, srl. Secondo la Procura di Reggio Calabria Amato ha presentato un’offerta “concordata” …









