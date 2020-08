Nessuna urgenza, nessuna competenza. Ecco perché il Tar ha bocciato Musumeci

Il Tar di Palermo ha bocciato l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sulla “cacciata” dei migranti dalla Sicilia. I giudici non lasciano spazio a dubbi: la competenza è esclusiva dello Stato, Musumeci non può ordinare la chiusura e lo sgombero dell’hotspot. E inoltre non c’è nessuna emergenza sanitaria in corso.

Potete scaricare la decisione del Tar cliccando qui.

Secondo il Tar, l’ordinanza di Musumeci “va oltre i poteri delle Regioni e non c’è stata una rigorosa istruttoria per dimostrare l’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid tra la popolazione locale quale conseguenza del fenomeno migratorio”.

ORLANDO. “La sospensione dell’Ordinanza del Presidente della Regione sulle misure di contrasto al Covid e i divieti imposti ai migranti è un’occasione perché si torni a sani e costruttivi momenti di dialogo e collaborazione fra …









