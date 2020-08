Nasce in provincia di Trapani il coordinamento di giovani per il No al Referendum

E’ stato fondato in provincia di Trapani un coordinamento di giovani per il No al Referendum Costituzionale del 20/21 settembre.

Si tratta della sezione locale del comitato nazionale NOstra, uno spazio che nasce per lottare contro il taglio dei parlamentari sostenendo il NO al referendum costituzionale. I membri fondatori sono Davide Gallina, coordinatore (Paceco), Valentina Mazzara (Paceco), Simone Crapanzano (Erice), Lorenzo Peraino (san Vito lo Capo), Filippo Tavormina (Mazara del Vallo).

“Cogliamo l’occasione – dichiarano i ragazzi del comitato- per dire che è importante che i più giovani prendano posizione, indipendentemente dal colore politico. Parliamo di un tema che avrà grande influenza sui connotati della politica del domani: una politica che non vogliamo distante dai territori più di quanto già non sia, rappresentativa meno di quella attuale. Non possiamo barattare l’autorità del Parlamento per qualche spicciolo. Per questo abbiamo deciso di non tirarci …









