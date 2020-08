Murale per Don Meli, Comune affida l’opera a Fabio Hira

Era il 27 giugno 2020 quando, alle prime luci dell’alba, la città di Castelvetrano si è svegliata con una triste notizia: don Baldassare Meli è morto. Il prete che aveva dato tutto sè stesso alla comunità del quartiere Belvedere di Castelvetrano, spendendosi in diverse battaglie e che per questo era stato tanto amato, ha lasciato ora un vuoto incolmabile dentro le vite di chi lo ha conosciuto e nella consapevolezza di molti.

Dopo i funerali sono iniziate ad arrivare tante proposte in sua memoria: intitolargli una via, una piazza, qualcosa che avrebbe potuto tenere vivo il passaggio di quest’uomo a Castelvetrano. Proposte rimaste sospese tra i commenti (talvolta polemici), sulle pagine social. Tra le proposte, quello di Fabio Ferrara ha convinto subito: realizzare un murales per don Meli.

Così la proposta di Hira (questo il nome artistico di Ferrara) è stata avviata …









