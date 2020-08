Mazara, nuovo caso positivo al covid-19. Il sindaco Quinci: “il virus circola in Città, bisogna far attenzione”

Questa sera il sindaco della Città di Mazara, Salvatore Quinci, ha annunciato l’esistenza di un nuovo caso di contagio da coronavirus in città. ecco quanto ha dichiarato il primo cittadino mazarese:

“Cari concittadini vi comunico un nuovo caso positivo al Coronavirus a Mazara del Vallo. Si tratta di una persona asintomatica già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione e in buone condizioni di salute. Tutti i contatti diretti sono stati sottoposti alla misura della quarantena. Vi invito a mantenere sempre la distanza di sicurezza, ad indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Il virus circola in città e bisogna tenere alta la guardia”.

Non utilizza pertanto mezze misure il sindaco Quinci nell’avvertire il rischio di altri possibili contagi in Città. Il nuovo caso di positività al covid-19 sarebbe probabilmente legato alla notizia che abbiamo dato ieri …









