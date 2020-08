Marsala, elezioni: Fdi presenta la lista. Gli aggiornamenti

Partita la campagna elettorale a Marsala, le liste si organizzano per una migliore competizione.

Il sindaco uscente Alberto Di Girolamo sui social è molto attivo, elenca tutte le cose finora fatte e getta lo sguardo sul futuro dei prossimi cinque anni.

Incerte ancora tutte le liste che lo appoggeranno, molti del suo staff confermano la presenza di sei liste, altri rumors, sempre di centro sinistra, ne indicano non più di quattro.

Ultimo tempo utile per la presentazione delle liste sarà il 9 settembre.

Impegnati tutti gli assessori dell’attuale giunta, aspirano alla riconferma della sindacatura di Di Girolamo, ma la giunta subirà delle modifiche e delle sostituzioni.



Organizzato il centro destra, ieri Fratelli d’Italia ha tenuto una conferenza provinciale con cui ha lanciato la lista e confermato la linea del partito a sostegno del candidato sindaco Massimo Grillo.

Presenti per il partito l&









